Глава Московской области заявил, что еще не время говорить о будущем «Крокуса»

Время для обсуждения вопроса о том, что будет на месте концертного зала «Крокус Сити Холл», еще не пришло. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у главы региона, что появится на месте разрушенного здания. Однако, по словам политика, сейчас он не готов отвечать на подобные вопросы.

«Там (на месте концертного зала. — «Газета.Ru») пока ничего не делается», — подчеркнул Воробьев.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В этот день в концертном зале должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Также нападавшие подожгли зрительный зал, после чего огонь охватил всю постройку.

На следующий день в Брянской области задержали четверых подозреваемых в непосредственном участии в атаке. Суд постановил отправить их в СИЗО до 22 мая. Впоследствии под стражей оказались еще несколько человек, подозреваемых в соучастии.

7 мая директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что основной организатор теракта находится за границей. По его словам, Москва «практически догадывается» о его личности. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее Красный Крест определил меры поддержки для людей, пострадавших в результате атаки на «Крокус Сити Холл».