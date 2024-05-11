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В Ангарске подросток на электросамокате сбил шестилетнего ребенка

В Иркутской области подросток на электросамокате сбил ребенка

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Shutterstock

В Ангарске шестилетний ребенок попал в больницу после столкновения с подростком на электросамокате. Об этом сообщает kp.ru.

Семья с шестилетним ребенком отдыхала в парке Ангарска, когда мальчика сбил подросток на самокате. Лихач скрылся с места происшествия, пострадавшему дошкольнику потребовалась медицинская помощь, он разбил голову.

«Сейчас все нормально. Сотрясения и черепно-мозговой травмы нет», — рассказал о состоянии ребенка отец.

Ребенку пришлось наложить несколько швов на рану на голове, он будет амбулаторное наблюдаться у медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае в результате столкновения двух электросамокатов пострадал школьник. Мальчик получил перелом костей носа. Второй водитель с места происшествия скрылся. В полиции устанавливают обстоятельства случившегося и ищут участника аварии.

Ранее пьяный петербуржец на электросамокате врезался в девятилетнего ребенка.

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