В МИД РФ рассказали, к чему привела русофобская политика Финляндии

Русофобская политика нынешних властей Финляндии привела государство к кризису, когда промышленные предприятия прекращают работу, туристический бизнес несет убытки, а области, которые находятся на границе с Россией, пустеют. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«В последнее время в Финляндии силами западных и национальных СМИ, к которым примкнул и хор финских политиков различного толка, активно насаждался миф «угрозы с Востока», в который в итоге поверили и простые финны», — подчеркнул он.

По его словам, в Хельсинки фактически игнорируют остановку промышленных предприятий в стране на фоне отсутствия российских ресурсов, а также рынка сбыта в лице России. Потеря денег теми, кто занимается туристическим бизнесом, и проблема депопуляции южных регионов Финляндии даже не входит в фокус внимания властей страны, добавил дипломат.

Политика России по отношению к Финляндии исторически строилась на почве взаимовыгодного сотрудничества и уважения интересов сторон, однако Хельсинки сделали все для разрушения крепких связей между приграничными областями РФ и Финляндии.

7 мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен допустил возможность открытия границы с Россией для пассажирских перевозок в случае принятия закона о беженцах. В настоящее время законопроект о «возвращении» находится в стадии доработки. Он будет рассмотрен парламентом страны в течение 1-2 недель.

28 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение финских властей о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится.

Ранее Финляндия обратилась к европейским пограничникам с просьбой о помощи.