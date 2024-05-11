Пассажиры упавшего в Мойку автобуса получат страховые выплаты

Пассажиры автобуса, который в пятницу упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, получат страховые выплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора по перевозкам компании «Такси» Романа Юренева.

«Все пассажиры застрахованы, получат страховые выплаты в соответствии со степенью полученного вреда здоровью», – сказал Юренев.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга, который также имел отношение к аварии.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге начали комплексную проверку в компании-перевозчика «Такси», автобус которой упал в реку Мойку.

Ранее депутаты предложили наградить дагестанцев, спасавших пассажиров затонувшего в Мойке автобуса.