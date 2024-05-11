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В Иркутской области затопило 16 домов

МЧС: В Приангарье при подъеме реки Непа затопило 16 домов и 17 приусадебных участков

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Главное управление МЧС России по Иркутской области

В поселке Токма в Иркутской области при подъеме реки Непа оказались подтоплены 16 домов и 17 приусадебных участков. Об этом сообщает ГУМЧС по региону на своем сайте.

«Обильное снеготаяние привело к подъему уровня воды в реке Непе до отметки 612 см при критическом уровне 590 см. Подтопленными оказались 17 приусадебных участков, 16 домов, в которых проживают 25 человек», — отмечается в публикации.

По данным ведомства, 18 человек в настоящее время разместили у родственников, шесть человек остаются в пункте временного размещения в здании бывшего аэропорта, которое в зону подтопления не попадает.

Всего в населенном пункте находится 22 жилых дома, в которых проживают 34 человека, в том числе один ребенок.

До этого депутат Государственной думы от региона Андрей Алехин заявил, что в Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, из затопленных деревень эвакуируют жителей.

Ранее в МЧС рассказали о плане восстановления Орска после наводнения.

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