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Профессор из Петербурга перевела мошенникам 3 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге мошенники выманили у профессора университета 3 млн рублей

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Depositphotos

Телефонные мошенники убедили профессора СПбГУ отдать им все накопления, женщина лишилась трех миллионов рублей. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 73-летняя профессор СПбГУ, женщина рассказала, что в течение трех дней с ней по телефону связывались неизвестные.

Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники и под предлогом сохранения сбережений, заставили женщину перевести все деньги на якобы безопасный счет. Общий ущерб составил 3 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге 78-летняя пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась крупной суммы денег. «Сотрудник ФСБ» убедил ее перевести деньги на «безопасный счет». Пожилая женщина последовала инструкциям афериста в полной уверенности, что оказывает помощь в поимке террориста. Позже злоумышленники убедили ее вернуться в город, обналичить сбережения и передать их «надежному человеку». После этого она в течение двух дней встречалась с «надежным человеком» мошенников — узнать друг друга курьеру аферистов и пенсионерке помогал пароль «енот». Всего женщина отдала преступникам около 7,2 млн рублей.

Ранее пенсионерка из Петербурга передала аферистам более 11 млн рублей в валюте.

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