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В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности

Сирена ракетной опасности в Белгороде звучала порядка десяти минут

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Shutterstock/Oleg Elkov

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он.

Сообщение об этом было опубликовано в 8:41 (мск), спустя девять минут, в 8:50, он опубликовал сообщение об отмене сигнала тревоги.

До этого ракетная опасность объявлялась в городе и регионе ночью.

10 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

До этого работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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