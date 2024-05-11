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В МИД объяснили, почему РФ не станет закрывать посольства в Прибалтике

МИД: РФ не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия не имеет никакого морального права бросить в беде своих соотечественников, проживающих в странах Прибалтики. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, пишет ТАСС.

По его словам, Россия не может закрыть там свои посольства. При этом Кремль будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично, подчеркнул Беляев.

На данный момент уровень дипотношений с Прибалтикой понижен до временных поверенных в делах.

Накануне сообщалось, что полиция Латвии в День Победы задержала шесть человек. В частности, одного из жителей забрали в отдел за прослушивание песни «Журавли» без наушников, трех других — за пение песен, якобы прославляющих Россию. Кроме того, людей задерживали за георгиевскую ленточку и возложение цветов к снесенному памятнику советским воинам.

А в Эстонии до этого пожаловалась на учителей, продолжающих «нелегально» преподавать на русском. в министерстве образования прибалтийской страны посетовали, что русскоязычные учителя не торопятся сдавать экзамен по эстонскому языку.

Ранее в Прибалтике обеспокоились успехами России на Украине.

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