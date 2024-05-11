ЕС хочет заключить соглашение о гарантиях безопасности с Украиной

Страны ЕС согласовали документ по предоставлению гарантий безопасности Украине, которые касаются политической, военной и экономической помощи Евросоюза Киеву, на данном этапе проект обсуждается с украинской стороной. Об этом со ссылкой на источники сообщает немецкое издание Welt.

«ЕС согласовал обязательства по безопасности Киева… Европейский Союз хочет взять на себя обширные обязательства по обеспечению безопасности Украины в целях ее защиты... Они касаются политической, военной и экономической помощи и предназначены для применения до тех пор, пока Украина не присоединится к ЕС и НАТО», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники Welt, 27 членов Евросоюза недавно согласовали одиннадцатистраничный документ, классифицированный как «конфиденциальный», он на данном этапе обсуждается между Брюсселем и Киевом.

Среди прочего, в тексте проекта о гарантиях безопасности для Украины говорится о «немедленных консультациях» Киева со стороны ЕС на случай «дальнейших атак» на страну. При этом упомянутые консультации исключают прямое участие военнослужащих стран-членов ЕС в украинском конфликте.

Кроме того, ЕС обещает Киеву продолжение обучения украинских солдат, помощь в развитии системы безопасности государства, поддержку в процессе разминировании территорий, пострадавших от боевых действий, а также совместное противодействие кибератакам.

До этого ​​Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Ранее стало известно, когда Украина и Германия подпишут документ о гарантиях безопасности.