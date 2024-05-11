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Украинскую ДРГ уничтожили в Херсонской области

Лебедев: ДРГ Украины была уничтожена в Херсонской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Диверсионная группа Украины, которая пыталась высадиться на острове Нестрига, была уничтожена в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Из города Кизомыс вышла группа украинских ДРГ из состава 123-й бригады теробороны 188-го батальона в составе семи военнослужащих. На лодке переправились на остров Нестрига. Когда военные произвели высадку, начала работу артиллерия, после чего остатки украинского ДРГ начали эвакуироваться, где их накрыли», — сказал собеседник агентства.

Лебедев отметил, что местные жители могли наблюдать бой с правого берега реки Днепр.

До этого в министерстве обороны России заявили, что расчеты АГС-17 «Пламя» группировки войск «Днепр» уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

1 мая глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что военные группировки войск «Днепр» поразили 28 наблюдательных пунктов ВСУ.

До этого в Харьковской области уничтожили пункт временной дислокации диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС РФ ударили по поезду ВСУ.

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