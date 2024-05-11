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Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах 11 мая

Администрация Новороссийска: 11 мая в Черном море состоятся учебные стрельбы

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российские военные 11 мая примут участие в учебных стрельбах в акватории Черного моря в городе Новороссийске, расположенном на территории Краснодарского края. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации населенного пункта.

«В акватории [Черного] моря будут проводиться учебные стрельбы», — говорится в заявлении.

Представители властей уточнили, что тренировка начнется в 11:00 (совпадает с мск) и продлится два часа.

1 мая в городе Севастополе состоялись учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота. Тренировки проходили в районе Северного и Южного молов. Мероприятие сопровождалось стрельбой из различных видов стрелкового оружия, рассказал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

В конце апреля в районе морского порта в городе Новороссийске также прошли учебные стрельбы. Незадолго до начала тренировок с участием российских военных администрация населенного пункта призвала жителей не беспокоиться и следить за сообщениями о ситуации в СМИ.

Ранее в городе Севастополе провели антидиверсионные учения.

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