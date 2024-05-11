Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто станет новым послом Финляндии в РФ

МИД РФ: с 1 сентября финское посольство в Москве возглавит Марья Лиивала

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Новым послом Финляндии на территории РФ станет Марья Лиивала. Об этом рассказал директор второго европейского департамента российского министерства иностранных дел Сергей Беляев, передает ТАСС.

В прошлом иностранный дипломат возглавляла посольства Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. С 2021 года она занимала пост главы департамента РФ, Восточной Европы и Центральной Азии внешнеполитического ведомства страны.

«Администрацией президента Финляндии опубликовано решение главы <...> государства о назначении с 1 сентября [2024 года] Марьи Лиивала послом Финляндии в Российской Федерации», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что Хельсинки имели право принять такое решение только после получения от Москвы согласия на соответствующее назначение (агремана). При этом, по словам российского дипломата, Лиивала является опытным и высокопрофессиональным специалистом. Она не раз работала в посольстве Финляндии в РФ и содействовала развитию двусторонних отношений.

Тем не менее Беляев подчеркнул, что сейчас не стоит ожидать от финского дипломата работы «в том же ключе». Причина тому — решение Хельсинки взять курс «на слом всего комплекса российско-финляндских связей».

Ранее в министерстве обороны Финляндии назвали условие для возобновления работы пропускных пунктов на границе с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами