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Экс-игрок «Спартака»: в нашем футболе много проходимцев

Экс-игрок «Спартака» Мор о тренерах-иностранцах: у нас много проходимцев

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос о тренерах-иностранцах в российском футболе, заявив, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) много проходимцев, передает «Чемпионат».

«Есть иностранные тренеры, которые тоже вкладываются. Но зачастую просто зарабатывают деньги. В Испании, Италии и других странах не судят о тренере по тому, как он у нас поработал. Поэтому у нас очень много проходимцев», — сказал Мор.

Также Мор отметил, что отечественные тренеры больше дорожат тем, как они здесь поработали.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набрав 51 очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее был назван лучший нападающийй нападающий РПЛ.

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