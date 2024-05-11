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Минобороны сообщило о перехвате 21 снаряда и 16 дронов над тремя регионами

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили 21 снаряд Vampire и девять БПЛА

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РИА Новости

Российские средства ПВО в ночь на субботу уничтожили 21 реактивный снаряд Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также над регионом были сбиты девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кроме того, еще семь БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей, уточнили в военном ведомстве.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял в своем Telegram-канале, что поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке украинских войск.

ВСУ атаковали населенный пункт с помощью беспилотника. Он упал и сдетонировал на территории сельхозпредприятия. На территории предприятия повреждены три здания и две единицы спецтехники. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Донецк.

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