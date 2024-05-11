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В Омской области прорвало дамбу, жителей эвакуируют

Депутат ГД Алехин: в Усть-Ишимском районе Омской области произошел прорыв дамбы

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Shutterstock/sunakri

В Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, из затопленных деревень эвакуируют жителей. Об этом РБК заявил депутат Государственной думы от региона Андрей Алехин.

По его словам, ситуация с паводком в регионе складывается непростая. Алехин отметил, что все началось с деревни Ашеваны.

«Не все власть предусмотрела, может, не ожидала, что будет именно так. Оттуда людей эвакуировали, переселили в школу, однако потом и школу затопило, их перевезли в Усть-Ишим и часть, кто пожелал, везут в город, поскольку не все согласились переселиться», — сказал он.

Депутат признался, что «волну ждали». По его словам, она шла из Казахстана через Тюменскую область. Алехин подчеркнул, что губернатор региона выезжал в проблемный район и отправлял туда своих заместителей.

«Есть проколы, может, думали, легче пройдет. Но на мой взгляд, власть все, что возможно, делает. Проблемы есть, но, думаю, область справится», — заключил Алехин.

До этого власти Орска пообещали восстановить прорвавшуюся во время паводков дамбу до наступления зимы.

Ранее в МЧС рассказали о плане восстановления Орска после наводнения.

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