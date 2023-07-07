«Следили за переговорами». Разведка ФРГ могла прослушивать разговор Лукашенко и Пригожина

Немецкий телеканал ARD утверждает, что сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии «были свидетелями важного разговора» между белорусским президентом Александром Лукашенко и основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня, в день попытки мятежа в РФ. Более того, как выяснили журналисты, разведка ФРГ получила от американских коллег данные о соответствующих намерениях «Вагнера», но не смогла самостоятельно перепроверить эти сведения. В результате в правительстве Германии узнали о событиях в России уже из сообщений СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) могла прослушивать переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко c главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время попытки вооруженного мятежа в России, утверждает телекомпания ARD.

По данным телеканала, в ходе журналистского расследования выяснилось, что BND предположительно «была информирована о попытке путча в России лучше, чем сообщалось ранее».

Как отмечают репортеры, сотрудники немецкой разведки, вероятнее всего, даже следили за переговорами между Пригожиным и Лукашенко.

Кроме того, BND не исключала возможность мятежа со стороны основателя частной военной компании «Вагнер» примерно за неделю до событий 23–24 июня и пыталась проверить эту информацию у партнеров, говорится в материале.

Поскольку подтвердить эти сведения не удалось, разведслужба не проинформировала Ведомство федерального канцлера о возможном мятеже в России заранее. В итоге BND уведомила правительство ФРГ о событиях в России только вечером 23 июня, когда попытка мятежа уже фактически началась.

BND ранее столкнулась с критикой из-за неосведомленности о намерении ЧВК «Вагнер» совершить мятеж в России. Как писал журнал Der Spiegel, немецкая разведка получила от американских коллег данные о перемещении сил «Вагнера», но не смогла их самостоятельно верифицировать и правильно оценить.

«За несколько часов до попытки мятежа представители BND встречались с главой МИД Анналеной Бербок, но даже не затронули эту тему в своем докладе. Министр обороны ФРГ Борис Писториус узнал о событиях в субботу утром из сообщений информационных агентств», — отмечается в публикации.

Что происходит с ЧВК «Вагнер» в Сирии

На этом фоне обозреватели агентства Reuters утверждают, что во время попытки вооруженного мятежа в РФ разведка и подразделения правительственных войск Сирии «содействовали российским военным в изолировании и ликвидации сил «вагнеровцев» на территории республики как военной организации».

Таким образом, в Дамаске постарались предотвратить распространение эскалации, пояснил источник издания.

По словам собеседника агентства, совместная российско-сирийская операция якобы была проведена в ночь на 23 июня. Оперативные меры сирийских силовиков включали в себя блокировку коммуникационных линий, а также содействие в прибытии командиров подразделений ЧВК «Вагнер» в расположение воинского контингента ВС России, чтобы вынудить их покинуть страну или подписать контракт с Минобороны РФ.

Общая численность бойцов «Вагнер» в Сирии не превышала 450 человек, следует из текста. Отказавшихся подписать контракт представителей ЧВК вывезли из Сирии на российских транспортных самолетах, рассказал источник Reuters, не уточнив количество «вагнеровцев», оставшихся в республике.