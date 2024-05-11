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Франция призвала Израиль прекратить операцию в Рафахе

МИД Франции призвал Израиль прекратить операцию в Рафахе

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Dylan Martinez/Reuters

Франция призывает Израиль как можно быстрее прекратить военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа и встать на путь переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД Франции, размещенном в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы призываем израильские власти немедленно прекратить эту военную операцию и вновь встать на путь переговоров», — заявило внешнеполитическое ведомство Франции.

Отмечается, что переговоры являются единственным верным выходом из военных действий, а также путем для освобождения заложников.

До этого в Вашингтоне сочли, что власти Израиля могли использовать американское оружие в нарушение международных обязательств по защите мирного населения. Отмечалось, что израильские военные могли не учитывать практики смягчения ущерба для гражданского населения, используя оружие США.

Ранее ЮАР обратилась в Международный суд из-за действий Израиля в Рафахе.

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