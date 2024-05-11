Мбаппе лично сообщил ультрас об уходе из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе лично встретился с ультрас команды и сообщил о своем уходе, передает RMC Sport.

Мбаппе пообщался с фанатами во время барбекю на территории «Парк де Пренс».

«ПСЖ» 12 мая сыграет последний домашний матч сезона против «Тулузы». Ультрас «ПСЖ» намерены сделать перформанс во время матча в честь Мбаппе.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

«ПСЖ» проиграл дортмундской «Боруссии» оба полуфинальных матча Лиги чемпионов — 0:1, 0:1. Парижане стали чемпионами Франции. Сейчас у клуба 70 очков. На втором месте идет «Монако», имея в активе 61 балл. Третье место занимает «Брест», набрав 57 баллов.

Ранее стало известно, подписал ли Мбаппе контракт с «Реалом».