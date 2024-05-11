Пассажир надел 13 рубашек, 5 трусов и 6 пар брюк, чтобы не платить за багаж

Путешественник из Великобритании летел в Испанию, мужчине не разрешили пронести в самолет ручную кладь, пассажиру пришлось надеть на себя всю одежду из чемодана. Об этом сообщает Daily Star.

Фил Лайл из Кардиффа летел в Бенидорм, перед посадкой в самолет сотрудники авиакомпании сообщили ему, что пронести с собой в самолет ручную кладь он не сможет. В чемодане британца находились несколько комплектов одежды, мужчине пришлось надеть на себя 13 рубашек, 5 трусов и 6 пар брюк, чтобы избежать платы за провоз багажа.

«Когда мы сели в самолет, я сказал своему приятелю достать камеру и начал снимать рубашки одну за другой. Многие люди смеялись. Я снял рубашки, затем передохнул и начал снимать брюки», — рассказал мужчина.

Турист отметил, что экипаж самолета и пассажиры благосклонно отнеслись к его переодеваниям на борту самолета и не стали сообщать о произошедшем в полицию.

Ранее пьяный турист домогался стюардессы и пассажирок во время полета.