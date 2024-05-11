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Украинский политолог заявил о грубой ошибке ВСУ на поле боя

Политолог Бортник: ВСУ прозевали момент численного преимущества над ВС РФ

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Inna Varenytsia/Reuters

Киев «прозевал» тот момент, когда численность армии страны превышала количество задействованных в конфликте российских военнослужащих. Об этом в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник.

По словам эксперта, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогло воспользоваться преимуществом в численности до того, как утратило его. В результате это привело к отступлению солдат на поле боя, подчеркнул он.

«Мы видим отползание, медленное отступление украинских подразделений по многим направлениям. Мы прозевали», — сказал Бортник.

Он уточнил, что у текущей ситуации в зоне боевых действий есть объективная и субъективная причины. Первая заключается в несистемности и недостаточных объемах помощи со стороны западных стран, вторая — в неспособности Киева воспользоваться переломным моментом и ускорить мобилизацию населения.

Как отметил политолог, зарубежные партнеры Украины «выложили» почти всю имеющуюся у них технику в рамках данного конфликта. Однако это не помогло, так как нехватка личного состава ВСУ препятствует использованию западного оружия в полном объеме.

«Для этой помощи нужны люди, солдаты, которые ее эффективно используют в бою. А у нас их не хватает», — подчеркнул эксперт.

Ранее ВСУ предрекли потерю позиций в донецких населенных пунктах Краматорске и Славянске.

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