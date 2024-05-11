Футболист «Спартака» Зобнин назвал цель, которую он хочет достичь в команде

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался на YouTube-канале команды о том, что он провел 246 матчей за клуб, обогнав по этому показателю легенду красно-белых Никиту Симоняна (244).

«Какие чувства? Приятно, конечно, приятно. Но я не заканчиваю на этом. Хочу ставить перед собой новые цели. Следующая цель — 300 игр», — сказал Зобнин.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Кубка России. Также он выиграл с красно-белыми Суперкубок страны.

В минувшем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Балтикой». В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее Зобнин объяснил успехи команды после увольнения Гильермо Абаскаля.