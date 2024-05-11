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В Кувейте распустили парламент и приостановили ряд положений конституции

Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил ряд положений конституции

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AP

Эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах объявил о роспуске Национального собрания (однопалатный парламент) и приостановке действия некоторых положений конституции. Его слова приводит ТАСС.

«Разногласия на политической сцене страны достигли уровня, который не позволяет нам больше молчать. Нам нужно принять все необходимые меры для обеспечения наилучших интересов Кувейта, <...> поэтому вынуждены распустить Национальное собрание и остановить действие некоторых статей конституции на период, не превышающий четырех лет, в течение которого будут изучены все аспекты демократического процесса», — заявил Машааль.

Агентство KUNA сообщило, что полномочия парламента временно перейдут эмиру и кабинету министров.

7 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство слагает свои полномочия.

Кабинет Мишустина был утвержден 21 января 2020 года после отставки предыдущего правительства под руководством Дмитрия Медведева.

29 апреля первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф заявил, что уходит в отставку на фоне разногласий с другими партиями.

Ранее завершилась церемония вступления Путина в должность президента.

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