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Посол ФРГ заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания боевых действий

Посол ФРГ Егер: членство Украины в НАТО нереально, пока идут боевые действия

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина не вступит в НАТО до окончания вооруженного конфликта. Об этом заявил посол Германии на Украине Мартин Егер в интервью телеканалу ТСН.

«Я думаю, что членство в НАТО нереально, пока идет война», — заявил он.

При этом дипломат утверждает, что в самом альянсе есть консенсус касательно вступления Украины в НАТО, но сейчас усилия стран-участниц направлены только на поддержку Киева на поле боя.

До этого бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что после завершения конфликта на Украине НАТО может прекратить существование.

По его словам, Североатлантический альянс слаб как никогда, и пытается скрыть это агрессивной риторикой. В России прекрасно это понимают, считает эксперт.

Тем временем, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что его страна не будет участвовать в новых планах НАТО по оказанию военной помощи Украине.

Ранее в США заявили, что для вступления Украины в НАТО нет подходящих условий.

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