«Развеивают миф о военной мощи НАТО»: о чем говорят неудачи ВСУ при контрнаступлении

В НАТО рассказали о проблемах украинского контрнаступления из-за местности и сопротивления РФ. Журналисты немецкого издания Bild констатируют, что «бороться с русскими становится все труднее». В причинах и последствиях неудач украинского контрнаступления разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Журналисты немецкой газеты Bild пишут, что контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают мешать российское превосходство в воздухе, а также удачные контратаки ВС РФ. «Бороться с русскими становится все труднее!» — гласит заголовок статьи.

А накануне, отвечая на вопрос журналистов Politico о контрнаступлении Украины, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал серьезные проблемы, с которыми Вооруженные силы Украины сталкиваются на поле боя.

«Украинцы добились прогресса, но им предстоит ожесточенная борьба. Они сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся сопротивлением России», - сказал глава НАТО, указывая на «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей».

Начнем разбирать заявление главы НАТО по пунктам.

Первое – украинцы «сталкиваются с труднопроходимой местностью». Напомним, планирование любой наступательной операции начинается с оценки обстановки, которая включает оценку противника, своих войск, района операции (боевых действий), местности, а также других факторов, влияющих на выполнение поставленной задачи.

По факту получается, в ВСУ недооценили местность. Звучит это по меньшей мере удивительно. С подобным мнением еще можно было бы как-то согласиться, если бы Вооруженные силы Украины, к примеру, высадились в 1944 году в Нормандии и неожиданно для себя столкнулись в районе Сен-Ло с фруктовыми садами, участками вспаханной земли, каждый из которых был окаймлен густыми живыми (и колючими, между прочим) изгородями, некоторые из которых достигали высоты в пять метров. По сути дела, это была естественная система укреплений, которая была хорошо приспособлена для обороны. Для украинцев нормандская местность, вполне возможно, оказалась бы наполнена разного рода неожиданностями и сюрпризами. И это было бы неудивительно.

Опять-таки, если бы украинская армия воевала в Афганистане, Ираке или Мозамбике, то еще можно было бы как-то понять недооценку местности со стороны ее командования. Все-таки в этих странах все решительно по-другому в отличие от левобережной Украины.

Но ВСУ-то сражаются на территории, где им известен каждый куст, каждый овраг и каждая тропинка. Как при этом украинские бойцы могли неожиданно столкнуться с труднопроходимой местностью — большой вопрос.

Теперь об «окопавшемся сопротивлении России». Если переводить словосочетание Йенса Столтенберга «окопавшееся сопротивление» на военный язык, то это будет звучать примерно так – украинцы столкнулись с инженерными сооружениями, возведенными российскими войсками на местности для ведения огня, скрытого маневра огневыми средствами, защиты личного состава и боевой техники от современных средств поражения.

Непонятно только одно – противник (то есть ВСУ) имел возможность в течение девяти месяцев наблюдать за сооружением российской армией оборонительных рубежей, позиций, районов расположения и развертывания войск, огневых позиций ракетных войск и артиллерии, стартовых позиций зенитных ракетных войск, объектов войскового тыла. Создание системы траншей и ходов сообщения в ходе фортификационного оборудования местности вообще очень трудно скрыть от любых средств разведки.

То есть у ВСУ были все возможности для того, чтобы вскрыть и систему инженерных заграждений российской армии, и установить расположение взводных, ротных опорных пунктов, батальонных районов обороны и участков обороны полков, а также выявить районы расположения пунктов управления ВС РФ.

А по факту получается, что специалисты разведки ВСУ ничего не вскрыли, и не выявили, и не установили. И «окопавшееся сопротивление России» стало для них большим сюрпризом. Тогда возникает вполне естественный вопрос – а все ли в порядке у ВСУ со средствами и возможностями разведки?

Более того, до начала украинского «контрнаступа» было немало разговоров о том, что Соединенные Штаты, их союзники по НАТО в полном объеме снабжают ВСУ разведывательной информацией. Раз все получилось неожиданно, то получается, не снабжали?

Таким образом, можно в этой связи сформулировать и третий вопрос - отдают ли себе отчет руководители НАТО в лице генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в том, что они подобного рода заявлениями до определенной степени развеивают миф о военной мощи блока НАТО?

Опять-таки, по факту получается именно так – готовили-готовили на Западе украинский «контрнаступ», снабжали оружием, техникой, материальными средствами, а общий результат на данном этапе получился пока крайне неубедительный. Похоже, подготовку Вооруженных сил Украины к последующим наступательным операциям надо начинать чуть ли не заново.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).