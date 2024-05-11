В России выставили на продажу раритетные грузовики Magirus

В России выставили на продажу старые немецкие грузовики Magirus, которые участвовали в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает motor.ru.

В СССР в 1970-е годы было принято решение закупить большую партию из 10 тыс. автомобилей Magirus для строительства БАМа. В СССР в основном экспортировали двух- и трехосные бортовые грузовики и самосвалы Magirus-Deutz с кабинами капотной компоновки.

Самая популярная модель — трехосный самосвал Magirus-Deutz 290D26. Автомобиль оснащался двигателем объемом 14,7 л и мощностью 290 л.с. Коробка передач — шестиступенчатая механическая. Колесная формула — 6х4, а грузоподъемность составляла 16,6 тонны.

Продавец, который находится в Амурской области, хочет выручить от реализации одной машины 800 тыс. рублей. Но конечная цена обсуждается.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу редчайший Mercedes-Benz 190E Evo II 1990 года выпуска. Всего было выпущено около 500 экземпляров Evo II, которые получили агрессивный обвес, модернизированную подвеску, а также мощные тормоза и 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, отдача которого составила 235 л.с.

Первым и единственным владельцем машины является итальянский автогонщик Чезаре Пердиза. За 34 года автомобиль проехал всего 28 тыс. км.

Ранее сообщалось, что в Китае стартовали продажи кроссовера BYD, разработанного бывшим дизайнером Audi.