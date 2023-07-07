«У них заканчивались обычные снаряды». Почему США вооружают Украину кассетными боеприпасами

Соединенные Штаты передадут Украине кассетные боеприпасы — об этом 7 июля объявили в Белом доме. Объясняя это решение, президент США Джозеф Байден отметил, что у Киева и Вашингтона «заканчивались обычные снаряды». В Москве уже пообещали «жесткий ответ» российской стороны. При этом помощник американского лидера Джейк Салливан указал, что Украина не будет принята в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе. По его словам, Киеву «все еще необходимы реформы», чтобы соответствовать тем стандартам, которые предъявляются к кандидатам на вступление в альянс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В пятницу, 7 июля, замглавы Пентагона Колин Кол объявил, что США передают Украине кассетные боеприпасы в рамках очередного пакета военной помощи, передает ТАСС.

«В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы», — сказал он.

По его словам, у Вашингтона есть «сотни тысяч кассетных боеприпасов», но передаваемое Киеву количество объявляться не будет.

Объясняя это решение, президент США Джозеф Байден отметил, что у Киева и Вашингтона «заканчивались обычные снаряды»:

«Эта война зависит от боеприпасов. Они у них [украинцев] кончались, и у нас их тоже мало. Поэтому я принял рекомендацию министерства обороны передать — не в качестве постоянной меры, но на переходный период — такие снаряды, пока мы не произведем больше боеприпасов калибра 155 мм», — сказал он.

О соответствующих поставках американские СМИ сообщали накануне со ссылкой на источники. В частности, неназванный представитель Пентагона говорил, что Соединенные Штаты намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять «минимальную угрозу для мирного населения».

На этом фоне правозащитники из Human Rights Watch указали на высокую опасность таких боеприпасов для мирных жителей и предостерегли как Россию, так и Украину от их использования. По данным организации, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди гражданского населения.

«Ответ будет жестким»

Комментируя решение Белого дома, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что ответ российской стороны на передачу Киеву от США кассетных боеприпасов будет жестким.

«Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким. Я надеюсь, что международное сообщество по достоинству оценит ситуацию, которая становится все более тревожной и вызывает серьезнейшие опасения по поводу того, куда скатывается ситуация из односторонних, непонятных абсолютно здравому смыслу решений Вашингтона и руководства НАТО», — приводит его слова РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что «применение кассетных боеприпасов является военным преступлением».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила, что Германия продолжит соблюдать Конвенцию по кассетным боеприпасам и воздержится от их поставки Украине.

Конвенция по кассетным боеприпасам в 2008 году подписали 123 страны, но ратифицировали 110 из них. Они обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы.

О саммите НАТО в Вильнюсе

Кроме того, в ходе сегодняшнего брифинга помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не будет принята в НАТО по итогам предстоящего саммита альянса в Вильнюсе.

По его словам, Киеву «все еще необходимы реформы», чтобы соответствовать тем стандартам, которые предъявляются к кандидатам на вступление в НАТО.

«Украине необходимо будет предпринять еще некоторые шаги перед вступлением [в НАТО]», — пояснил Салливан.

Со своей стороны, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Украина пока не выполнила требования для вступления в Североатлантический альянс.

Кирби констатировал, что «Украина находится посреди конфликта», и нужно сосредоточиться на том, чтобы «помочь Киеву в нем преуспеть».

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киев все еще может рассчитывать на приглашение в НАТО на саммите 11–12 июля.

«Несмотря ни на что, мы все еще работаем [над результатом в НАТО]. Нет никакого окончательного результата, который может быть в Вильнюсе. Это очень непростая, сложная работа. Вне зависимости от того, что бы там ни было, мы продолжим бороться», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что приглашение в НАТО нужно для того, чтобы мотивировать украинских военнослужащих.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что что страны-члены НАТО должны четко обозначить сроки, когда они будут готовы пригласить Украину в альянс.

«Членство имеет формальные требования, а приглашение — нет. Все, что требуется — это стратегическая дальновидность и политическая воля», — отметил министр.

По его словам, Киев просит альянс признать на предстоящем саммите «три очевидные вещи»:

«НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО», «Киев является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности», «Украина должна быть приглашена в альянс сейчас, но она станет членом НАТО, когда будет полностью соответствовать его требованиям», — перечислил их Кулеба.

Путь Украины в НАТО

В 2008 году в Бухаресте состоялся саммит НАТО, в ходе которого рассматривались перспективы вступления Украины и Грузии в альянс. С того момента Киев и Тбилиси начали переговоры с Брюсселем о введении Плана действий по членству в НАТО.

Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Украины.

В феврале 2019-го парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В сентябре 2022 года Зеленский сообщил, что Киев подал заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

Говоря о предстоящем саммите в столице Литвы, глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот заявил, что Украину следует принимать в НАТО «по частям»:

«Вместо ультиматумов или каких-либо угроз в адрес России я выступаю за то, чтобы несколько иначе трактовать договорные основы для включения Украины в состав НАТО. Я бы не ставил условием для приема идеальный мир [на территории страны].

К примеру, следовало бы сказать: те части Украины, которые находятся под надежным контролем демократических киевских властей, должны как можно скорее быть отнесены к территории НАТО.

Для них в таком случае действовала бы пятая статья [о коллективной обороне]. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело», — пояснил он свою идею в интервью газете Die Zeit.

По его словам, при этом должно быть определено, что окончательное мирное решение конфликта «находится в руках Украины». «Это предложение имело бы силу даже в Кремле», — заключил Рот.