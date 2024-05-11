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В Магадане ребенок по пояс застрял в грязи возле дома

В Магадане спасатели вытащили ребенка, застрявшего в грязи

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Гу-Мчс-России По-Магаданской-Обл/VK

В Магадане школьник застрял в грязи возле дома, когда играл с друзьями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Портовой, трое 10-летних школьников бегали по площадке, когда один из них застрял в грязи почти по пояс. Друзья не смогли вытащить школьника из ловушки, не растерялись и позвонили в экстренные службы.

Спасатели с помощью веревок вытянули ребенка на сухой участок. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленобласти школьник по пояс застрял в глине на дне колодца. Инцидент произошел в деревне Сойкино на юге Ленобласти, 12-летний мальчик вместе с отцом чистил колодец на приусадебном участке, мальчик спустился на дно шестиметрового колодца по веревке и по пояс застрял в глине. Ребенок не смог выбраться из ловушки самостоятельно, потребовалась помощь спасателей. Сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вытянули ребенка на поверхность и передали бригаде скорой помощи.

Ранее в Новороссийске ребенок головой застрял в автомате с игрушками.

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