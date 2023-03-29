Военная операция на Украине. День 399-й

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Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Украину, заявил он в интервью Associated Press.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов», — сказал украинский президент.