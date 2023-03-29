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Политика

Военная операция на Украине. День 399-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 399-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Минторг США ввел санкции против двух российских фирм, связанных с авиаотраслью. Объекты локомотивного депо в Мелитополе попали под обстрел, есть разрушения, сообщает ТАСС. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить на уровне 10% максимально допустимую наценку на всю продукцию, необходимую для фронта. Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Украину, заявил он Associated Press. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:16

8:12

ТАСС и РИА Новости сообщили об обстреле украинскими военными Мелитополя в Запорожской области. Есть попадания в объекты локомотивного депо.

В Мелитополе прекратилась подача электроэнергии, идут восстановительные работы.

8:08

Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Украину, заявил он в интервью Associated Press.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов», — сказал украинский президент.

8:04

Минторг США ввел санкции против двух российских фирм, связанных с авиаотраслью. Под ограничения попали российские «Авиатех» и «Авиазапчасть».

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 399-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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