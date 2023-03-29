Военная операция на Украине. День 399-й

ТАСС и РИА Новости сообщили об обстреле украинскими военными Мелитополя в Запорожской области. Есть попадания в объекты локомотивного депо.
В Мелитополе прекратилась подача электроэнергии, идут восстановительные работы.
Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Украину, заявил он в интервью Associated Press.
«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов», — сказал украинский президент.
Минторг США ввел санкции против двух российских фирм, связанных с авиаотраслью. Под ограничения попали российские «Авиатех» и «Авиазапчасть».