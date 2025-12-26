На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар произошел в здании в Химках

МЧС: нежилое здание горит в подмосковных Химках
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Нежилое здание загорелось в подмосковных Химках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании в деревне Брехово, на улице Березовая аллея, дом 12, поступила в оперативно дежурную смену ЦУКС 25 декабря в 22:15 мск.

К тушению привлекаются 57 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — 27 человек и 9 единиц техники, добавили в ведомстве.

До этого стало известно, что пожар на производстве в городе Щекино Тульской области полностью ликвидирован.

В МЧС добавили, что в ликвидации возгорания задействовали 50 человек и 13 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Причина произошедшего устанавливается.

О пожаре в цеху по производству сэндвич-панелей в Щекино стало известно днем 25 декабря. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Тульской области, изначально огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. Из загоревшегося здания эвакуировали 12 человек. Позже пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее в Кузбассе произошел пожар повышенного класса.

