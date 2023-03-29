Baza: беспилотник атаковал газонасосную станцию в Белгороде

Беспилотный летательный аппарат около полуночи атаковал газонасосную станцию «Газэнергосети» в Белгороде, сообщает Telegram-канал Baza. Предположительно, дрон запустили из Волчанска Харьковской области. Отмечается, что осколками взрывного устройства был поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров и газопровод, пострадавших нет. Что случилось в Белгороде и какие объекты прежде попадали под удары БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Самодельный беспилотник со взрывчаткой, запущенный, предположительно, со стороны украинского Волчанска, атаковал газонасосную станцию «Газэнергосети» в Белгороде, передает Telegram-канал Baza.

«Предположительно, дрон запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области», — говорится в публикации.

Осколками взрывного устройства поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тыс. л. Повреждения получил и сам газопровод. Пострадавших в результате инцидента нет. Власти региона и экстренные службы ситуацию не комментировали

Расстояние от Волчанска до границы с РФ — 6,5 км. От Волчанска до Белгорода – около 42 км.

10 сентября 2022 года Минобороны РФ сообщило, что решило перегруппировать войска в районе городов Изюм и Балаклея в Харьковской области, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения целей специальной военной операции». Также российские войска покинули Волчанск.

Инциденты с беспилотниками

Накануне в Новой Москве, у села Свитино, в 20 км от Подольска, обнаружили разбившийся беспилотник, сделанный из дерева и пенопласта. Дрон был окрашен в цвета украинского флага, на крыло нанесен лозунг «Слава Украине». Дрон нашел местный житель.

28 февраля на территории нефтебазы в Туапсе ночью 28 февраля произошел пожар, сообщила администрация города. Telegram-каналы Baza и Shot утверждали, что нефтебазу атаковали два беспилотника. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в районе нефтебазы был зафиксирован один беспилотник.

«Был, но он не попал никуда», — заявил собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос, был ли замечен БПЛА в районе нефтебазы.

Источник Shot сообщил, что беспилотники, начиненные взрывчаткой, взорвались в 100 метрах от нефтехранилища, повредив здание бойлерной и вызвав пожар в хозяйственном строении. Baza также пишет, что дроны повредили здание бойлерной, из-за чего пострадала система теплоснабжения столовой.

«После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра», — уточняет издание.

В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал.

Очевидцы рассказали местному изданию 93.ru, что слышали ночью «звуки, похожие на взрывы» в районе нефтебазы. Также сообщалось о сильном задымлении и зареве со стороны завода.

«Было два взрыва с разницей где-то в пять секунд. Но я даже не сказала бы, что это были взрывы, потому что не было никакой волны, от которой бы тряслись стекла», — цитировало издание местную жительницу.

Также 28 февраля близ подмосковной деревни Губастово под Коломной упал ударный беспилотник UJ-22 Airborne, его целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.

На газокомпрессорной станции «Воскресенск», которая расположена близ Губастово, РБК подтвердили падение БПЛА. «Разрушений нет, пострадавших нет, пожара тоже не было», — сообщили там.

Кроме того, ночью 28 февраля беспилотник нашли в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи — примерно в 180 км от Туапсе. При падении объекта никто не пострадал, частично разрушилась постройка животноводческой фермы.

В Минобороны РФ позднее заявили, что украинские беспилотники попытались в ночное время атаковать объекты в Адыгее и Краснодарском крае, но их подавили подразделения радиоэлектронной борьбы. Какие объекты были целями атак, в МО не уточнили.

22 июня 2022 года губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о пожаре на Новошахтинском НПЗ после атаки беспилотников. Он уточнил, что на территории предприятия обнаружили обломки аппаратов.

Позднее информацию об ударе с дронов подтвердили и на НПЗ.

«Произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»), в результате которого произошел взрыв с образованием пожара», — говорится в заявлении НПЗ.

20 июня 2022 года ВСУ нанесли удар по российским буровым платформам «Черноморнефтегаза». Глава Крыма Сергей Аксенов, сообщил, что на 21 июня пропавшими без вести числились семь человек. Еще пять работников спасли с платформы.

1 апреля 2022 года пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Причиной возгорания стали авиаудары с двух вертолетов Ми-24 ВСУ. Они зашли на территорию России на малой высоте, после чего атаковали нефтехранилища и типографию. Пожар охватил восемь резервуаров с топливом.