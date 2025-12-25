На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о заинтересованности США в майнинге на ЗАЭС

«Ъ»: Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, глава государства также рассказал, что сейчас с США обсуждается вопрос о совместном управлении ЗАЭС без участия Украины. При этом стороны рассматривают возможность поставок электроэнергии в республику, следует из материала.

Журналисты отметили, что в ходе встречи Путин напомнил об украинских специалистах, продолжающих работать на ЗАЭС. Однако сейчас у них российские паспорта.

В сентябре Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что работа на Запорожской АЭС могла бы вестись в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Глава государства уточнил, что подобное развитие событий может настать, если «сложатся благоприятные обстоятельства».

Ранее Орешкин назвал майнинг криптовалют новой статьей экспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами