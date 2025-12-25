Путин рассказал о заинтересованности США в майнинге на ЗАЭС

«Ъ»: Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, глава государства также рассказал, что сейчас с США обсуждается вопрос о совместном управлении ЗАЭС без участия Украины. При этом стороны рассматривают возможность поставок электроэнергии в республику, следует из материала.

Журналисты отметили, что в ходе встречи Путин напомнил об украинских специалистах, продолжающих работать на ЗАЭС. Однако сейчас у них российские паспорта.

В сентябре Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что работа на Запорожской АЭС могла бы вестись в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Глава государства уточнил, что подобное развитие событий может настать, если «сложатся благоприятные обстоятельства».

