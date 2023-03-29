«Увидим очень позитивные изменения». Киев готовит контрнаступление в апреле-мае

Генштаб ВСУ планирует начать контрнаступление весной — вероятно, в апреле-мае, анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников. Подходящий момент для атаки будет выбран с учетом погодных условий, а ударов будет несколько. Министр также в очередной раз призвал Запад поставлять Киеву оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ планируют начать контрнаступление в апреле-мае. Подготовка по нескольким направлениям уже ведется.

«Это зависит от того, какой момент наиболее подходящий и зависит от погодных условий», — сказал Резников в интервью эстонскому порталу ERR.ee.

Он уточнил, что «наши партнеры» полностью «сознательно поддерживают» идею контрнаступления.

Новое оружие

Резников отметил также, что страны Запада обещали в течение года передать Киеву один миллион снарядов, которые, по его словам, должны будут пригодиться при попытке прорвать линию обороны армии РФ.

«Эта война — война ресурсов. На нашей стороне ресурсы цивилизованного мира, в том числе европейских стран. Поэтому принятое решение очень важно. Я бы сказал решающее», — сказал министр.

В контрнаступлении, кроме того, задействуют полученные Украиной танки Leopard. «Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничные машины», — констатировал он.

Глава оборонного ведомства в очередной раз обозначил нехватку современных истребителей. Имеющиеся в распоряжении ВСУ истребители МиГ-29 имеют дальность видимости со своими РЛС всего 60 км, а дальность стрельбы еще меньше — всего 30 км. Характеристики российских и западных самолетов в разы превышают эти показатели. «Например, современные российские самолеты, такие истребители, как Су-35, имеют дальность радиолокационного обзора более 200 километров и дальность стрельбы более 100 километров», — уточнил Резников.

«Я думаю, что в этом году мы увидим очень позитивные изменения для Украины», — заключил украинский министр.

Несколько сценариев

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области.

Речь, в частности, идет о сухопутной операции и о форсировании Днепра.

В первом случае операция готовится в городе Запорожье, во втором — точками подготовки операции являются города Никополь и Марганец в Днепропетровской области.

Рогов выразил уверенность, что недавний визит президента Владимира Зеленского в Днепропетровскую и подконтрольную Киеву часть Запорожской области связан именно с подготовкой контрнаступления.

«Море крови»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении, если к его началу Киев не получит дальнобойные орудия.

«Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать даже не очень подготовленными войсками. В противном случае даже подготовленная пехота будет лить море крови», — сказал Арестович в эфире LRT Television.

Он подчеркнул, что «на данный момент» речи о таких поставках не идет.

Ситуация, по мнению экс-советника, может измениться лишь в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.

«По всей видимости готовящееся контрнаступление не будет последним», — добавил Арестович, указав, что украинцам нужна будет помощь для новой атаки.

«Очень хорошие шансы»

Министр обороны США Ллойд Остин, напротив, оценивает шансы Украины осуществить успешное контрнаступление весной 2023 года как «очень хорошие». По его мнению, Украина сейчас имеет «значительное преимущество» по сравнению с российскими силами, которые «истощены».

«Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы», — подчеркнул глава Пентагона во время слушаний в комитете сената США по вопросам вооруженных сил.

Россия, как заявляет Остин, все чаще сталкивается с нехваткой артиллерийских боеприпасов и других необходимых ресурсов. Из-за дефицита Москва вынуждена обращаться за помощью к Тегерану и Пхеньяну.

«Мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся», — подчеркнул Остин. «Я думаю, что Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех», — резюмировал он.