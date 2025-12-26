На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Вологде оставили памятник Сталину

В Вологде исполнили решение суда и оставили в центре города памятник Сталину
true
true
true
close
Телеграм-канал «Филимонов LIVE»

В Вологде решили оставить памятник Иосифу Сталину. Об этом ТАСС заявила генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

В декабре Арбитражный суд Северо-Западного округа признал недействительным контракт на установку памятника, однако монумент останется на месте, поскольку предприниматель отдала его музею в безвозмездное пользование.

«Исполнитель, автор памятника Екатерина Ложеницына вернула деньги <…>. Мы вернули ей памятник, а она потом отдала нам памятник по договору безвозмездного пользования движимым имуществом. Решение суда исполнено, и памятник остался на своем месте», — сказала Евсеева.

В декабре 2024 года памятник Сталину открыли в областном центре — Вологде. Он установлен у здания музея «Вологодская ссылка — в этом доме Иосиф Джугашвили провел несколько месяцев. Инициаторами вологодского проекта монумента также были местные коммунисты.

В начале июля текущего года суд обязал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть бюджету 10,5 млн рублей.

Ранее в Вологодской области появился еще один памятник Сталину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами