В Вологде оставили памятник Сталину

В Вологде исполнили решение суда и оставили в центре города памятник Сталину

В Вологде решили оставить памятник Иосифу Сталину. Об этом ТАСС заявила генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

В декабре Арбитражный суд Северо-Западного округа признал недействительным контракт на установку памятника, однако монумент останется на месте, поскольку предприниматель отдала его музею в безвозмездное пользование.

«Исполнитель, автор памятника Екатерина Ложеницына вернула деньги <…>. Мы вернули ей памятник, а она потом отдала нам памятник по договору безвозмездного пользования движимым имуществом. Решение суда исполнено, и памятник остался на своем месте», — сказала Евсеева.

В декабре 2024 года памятник Сталину открыли в областном центре — Вологде. Он установлен у здания музея «Вологодская ссылка — в этом доме Иосиф Джугашвили провел несколько месяцев. Инициаторами вологодского проекта монумента также были местные коммунисты.

В начале июля текущего года суд обязал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть бюджету 10,5 млн рублей.

Ранее в Вологодской области появился еще один памятник Сталину.