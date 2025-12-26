В Раде анонсировали заседание рабочей группы по подготовке выборов

Первое заседание рабочей группы по подготовке выборов на Украине состоится 26 декабря. Об этом рассказал первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, передает агентство УНИАН.

«Завтра состоится первое заседание рабочей группы по подготовке выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. В рабочей группе около 60 человек», — сказал он.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

При этом Зеленский не раз отмечал, что украинское законодательство не позволяет проводить выборы во время действия военного положения, введенного в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены по причине военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, по его оценке, легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен держаться за свой пост.