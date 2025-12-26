Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник

Ракета «Союз-2.1а», запущенная с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту спутник. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«Пуск ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. <...> В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в заявлении.

25 декабря ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В конце ноября с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС) стартовал российский космический корабль «Союз МС-28» с международным экипажем. В жилых отсеках корабля было размещено более 125 кг различных грузов, предназначенных для работы на МКС. На борту находились российские космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

