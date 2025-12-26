В ДНР наемницу из Грузии заочно приговорили к 15 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 28-летнюю наемницу из Грузии Нино Кахниашвили. Об этом сообщает ТАСС.

Суд приговорил Кахниашвили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее признали виновной по статье Уголовного кодекса России «Участие наемника в вооруженном конфликте».

Было установлено, что наемница прибыла на территорию Украины в апреле 2022 года, добровольно вступила в Грузинский национальный легион и прошла боевую подготовку. Позднее она уехала в Грузию, а весной 2023 года — вернулась в зону в боевых действий, где воевала до июня 2025 года.

В суде утверждают, что за наемничество Кахниашвили получила вознаграждение в размере более 2 млн рублей.

19 декабря сообщалось, что в Швейцарии впервые осудили наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее суд приговорил грузинского наемника ВСУ к лишению свободы.