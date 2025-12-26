На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР наемницу из Грузии заочно приговорили к 15 годам колонии

Суд в ДНР вынес заочный приговор грузинской наемнице Нино Кахниашвили
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 28-летнюю наемницу из Грузии Нино Кахниашвили. Об этом сообщает ТАСС.

Суд приговорил Кахниашвили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее признали виновной по статье Уголовного кодекса России «Участие наемника в вооруженном конфликте».

Было установлено, что наемница прибыла на территорию Украины в апреле 2022 года, добровольно вступила в Грузинский национальный легион и прошла боевую подготовку. Позднее она уехала в Грузию, а весной 2023 года — вернулась в зону в боевых действий, где воевала до июня 2025 года.

В суде утверждают, что за наемничество Кахниашвили получила вознаграждение в размере более 2 млн рублей.

19 декабря сообщалось, что в Швейцарии впервые осудили наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее суд приговорил грузинского наемника ВСУ к лишению свободы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами