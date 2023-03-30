«Частичный успех». Киев не стал скрывать продвижение российских военных под Артемовском

Генеральный штаб ВСУ признал успех Вооруженных сил России в Артемовске (украинское название города — Бахмут).
«На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех», — говорится в ежедневной вечерней сводке.
Согласно последним данным, российская армия уже взяла под огневой контроль все асфальтированные подъезды к городу. Подвоз боеприпасов и личного состава для ВСУ серьезно затруднен.
Артемовск — восьмой по численности город в ДНР. Население до начала активной фазы конфликта составляло 71 тыс. человек. Здесь находятся крупные предприятия – завод по обработке цветных металлов, машиностроительный завод «Промммаш» и завод шампанских вин. В настоящее время город продолжает быть важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Бои за город идут с лета прошлого года. С осени бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют близлежащие населенные пункты, в настоящее время бои продолжаются в черте города.
«Политическое поражение»
Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью Associated Press назвал Артемовск ключевой точкой противостояния в ходе конфликта. Поражение в этой точке вынудит страны Запада, поддерживающие Киев, оказывать на Украину давление, чтобы принудить к «невыгодному» перемирию, считает украинский лидер.
«Потеря Бахмута будет означать политическое поражение и может привести к поражению», — заявил политик.
Кроме того, потеря города всерьез ударит по эмоциональному состоянию украинских военнослужащих, добавил он.
Захватив Артемовск, Россия, по словам Зеленского, получит преимущество и может склонять украинцев к компромиссам.
«Практически уничтожила армию»
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин полагает, что битва за узловой населенный пункт «практически уничтожила» ВСУ.
«Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию. И, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», — говорится в аудиокомментарии Пригожина, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд» во ВКонтакте.
«Генеральная битва» за Артемовск может стать «величайшим» поворотом в военном конфликте и историческим событием, уверен он. «После нее на шахматной доске останется только одна, российская, армия», — отметил основатель ЧВК.
«Битва за Бахмут была спланирована прошлым летом, и мы планомерно идем по этому пути», — сказал Пригожин.
Он подчеркнул, что если «вагнеровцы» погибнут в «бахмутской мясорубке» и «заберут с собой ВСУ», все равно это даст возможность ВС РФ «идти дальше и защищать интересы России». «Значит, мы выполнили свою историческую роль», — резюмировал глава ЧВК.
«Желаем успеха»
В Кремле сегодня пожелали успеха российским бойцам, участвующим в боях за Артемовск, отметив, что они проявляют чудеса героизма.
«Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши [бойцы] проявляют чудеса героизма, мы желаем им успехов», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя слова Зеленского о возможном давлении на него в случае сдачи Артемовска, Песков заключил, что «киевский режим сам расставляет свои приоритеты».