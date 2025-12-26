Россиянам назвали лучшие продукты от похмелья на 1 января

Головная боль, сухость во рту, тошнота и общая разбитость могут стать неприятным сюрпризом после бурной новогодней ночи. Почему это происходит и как помочь себе с помощью правильных продуктов, «Газете.Ru» рассказала Елизавета Золотова, врач-эндокринолог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор».

«Похмелье — это постинтоксикационное состояние, развивающееся на следующий день после однократного употребления больших количеств спиртного. Причина плохого самочувствия — целый комплекс процессов: отравление продуктами распада алкоголя, нарушение водно-электролитного баланса, обезвоживание, воспаление и даже нежелательное снижение уровня сахара в крови», — объясняет специалист.

Волшебной таблетки от похмелья не существует. «Единственное действенное средство раз и навсегда справиться с похмельем — перестать пить», — категорична Золотова. Но если избежать алкоголя в новогоднюю ночь все же не удалось, не отчаивайтесь — грамотный подбор продуктов 1 января поможет быстрее прийти в себя.

Алкоголь запускает в теле цепь реакций: печень расщепляет этанол до ацетальдегида — токсичного вещества, которое и вызывает основные симптомы интоксикации. Параллельно спиртное усиливает выведение жидкости и электролитов через почки, приводит к обезвоживанию и потере важных минералов — калия, натрия, магния. Также страдает уровень глюкозы в крови.

«Симптомы достигают максимума при нулевой концентрации алкоголя в крови и могут сохраняться до 24 часов. Поэтому так важно помочь организму в первые часы после пробуждения», — уточняет эндокринолог.

Первый и главный шаг — восполнить потерю жидкости. «Как 31 декабря, во время застолья, так и 1 января крайне важно потреблять достаточно жидкости. Хорошо, если это будет не простая, а минеральная вода без газа или слабогазированная. Ее следует пить постоянно небольшими порциями с момента пробуждения», — говорит Золотова.

Если мучает тошнота, на помощь придет имбирь. «Заварите с утра свежий имбирный чай с лимоном и медом — такой напиток значимо улучшит ваше самочувствие», — рекомендует врач.

Основа борьбы с похмельем — не просто вода, а жидкость с электролитами.

«Прекрасный природный изотоник — это кокосовая вода, которая богата натрием и калием. А еще с этой задачей прекрасно справится бульон — например, куриный или говяжий. Такой легкий и нежирный суп содержит белки и электролиты, стимулирует пищеварение и помогает быстрее выводить токсины», — отмечает диетолог.

Также полезны продукты, богатые калием: бананы, картофель, курага, чернослив. «Настоящим «суперфудом» является авокадо. Он богат калием, полезными жирами и клетчаткой. За счет кремообразной консистенции оставляет чувство легкости в животе», — добавляет Золотова.

Завтрак 1 января должен быть легким, но питательным — содержать белки, полезные жиры, углеводы и клетчатку. «Хорошим вариантом станут яйца, особенно вареные, пашот или в виде омлета, но без избытка масла. В яйцах содержится аминокислота цистеин, которая помогает нейтрализовать ацетальдегид», — советует врач.

«Прекрасный вариант завтрака — цельнозерновой тост с размягченным авокадо и яйцом пашот. Сверху можно посолить и сбрызнуть соком лимона, а рядом выложить листья шпината», — приводит пример эксперт.

Еще одна идея — овсяная каша долгой варки. «Это не только источник правильных сложных углеводов, но также витаминов группы В и минералов, запасы которых истощаются при употреблении алкоголя», — поясняет Золотова. В кашу можно добавить банан, ягоды или семена чиа.

Для восстановления микрофлоры кишечника подойдут кисломолочные продукты: йогурт или творог с фруктами и клетчаткой.

Некоторые традиционные методы «лечения» только усугубляют состояние. «Следует избегать повторного употребления алкоголя в день похмелья — такой подход способствует развитию привыкания», — предупреждает эндокринолог.

Под запретом тяжелая жирная пища: фастфуд, жирная выпечка, майонезные салаты. «Все это создает дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу», — объясняет врач. Копчености, острое и пряное раздражают слизистую желудка, кофе и сладкая газировка усиливают обезвоживание.

«Закрепившаяся традиция доедать прошлогодние салаты — отнюдь не лучшее решение. Высок риск пищевой токсикоинфекции из-за длительного хранения еды при комнатной температуре. Отравление может лишь усугубить состояние», — добавляет Золотова.

Таким образом, топ продуктов для восстановления 1 января:

Имбирный чай с лимоном и медом (от тошноты).

Минеральная вода без газа или кокосовая вода (восполнение жидкости и электролитов).

Яйца пашот, вареные или омлет (источник цистеина).

Овсяная каша с бананом (сложные углеводы, калий).

Цельнозерновой тост с авокадо (полезные жиры, клетчатка).

Легкий куриный суп с вермишелью (белок, электролиты).

Квашеная капуста (витамин С, пробиотики).

Новый год — это повод для радости, а не для испытания организма на прочность. «Лучше растянуть удовольствие от праздника на несколько дней, чем провести 1 января в борьбе с последствиями. Если же похмелья избежать не удалось, помните: ваше состояние — это не просто «отходняк», а комплексное нарушение работы организма. Помогите ему правильными продуктами, и возвращение к хорошему самочувствию будет быстрым и комфортным», — резюмирует врач-эндокринолог.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно выходить на холод пьяным.