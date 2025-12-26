Почти вся 155-я отдельная механизированная бригада украинской армии дезертировала с позиций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — говорится в сообщении.

Где именно эта бригада оставила позиции, не уточняется.

При этом источник агентства добавил, что украинское командование «продолжает плодить нежизнеспособные организмы».

До этого британская газета The Times писала, что в условиях численного превосходства российской армии и истощения ВСУ перспектива того, что украинские военные ведут бои за земли, которые затем отдадут за столом мирных переговоров, «крайне негативно сказывается на их моральном состоянии». Один из украинских военных Павел Юрчук заявил газете, что дезертирство значительно сокращает ряды украинской армии.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина не сможет сама финансировать армию в 800 тысяч человек.