Россиянам дали советы, как избежать эффекта FOMO из-за длинных каникул

Новогодние каникулы в этом году продлятся почти две недели — с 31 декабря по 11 января. Формально это время отдыха, но на практике многие сталкиваются с тревогой. Хочется успеть все: увидеться с близкими, куда-то съездить и вообще начать новую жизнь с 1 января. В результате вместо восстановления появляется эффект FOMO — страх что-то упустить. О том, как провести длинные праздники без перегруза, «Газете.Ru» рассказала Владислава Сакина, коммерческий директор Авитo Путешествий.

«Парадоксально, но чем больше свободного времени, тем выше давление. Социальные сети усиливают эффект: лента заполнена поездками, идеальными семейными вечерами и продуктивными челленджами в духе «Новый год — Новая жизнь». На этом фоне собственный отдых начинает казаться недостаточно насыщенным, даже если все в порядке. На такой случай есть пять шагов, которые помогают не поддаваться таким мыслям и действительно восстанавливаться во время новогодних каникул», — рассказала она.

Шаг 1 — определитесь с целью этих каникул.

«Разрешите себе быть неидеальными и честно ответьте на вопрос, зачем вам эти праздники. Если конец года оказался слишком напряженным и вымотал физически и эмоционально, нет ничего плохого в том, чтобы замедлиться. Вместо бесконечных активностей провести несколько дней дома, под пледом, с чашкой горячего чая и новогодними фильмами, просто разгрузив голову. Такой формат отдыха не менее ценен, чем насыщенная программа, и не требует оправданий. Если же вы действительно нацелены начать новую жизнь с 1 января и стать объектом зависти в соцсетях, то вперед», — посоветовала она.

Главное — заранее обозначить эту цель не только для себя, но и для близких. Когда вы договорились о формате праздников — сколько времени проводить вместе, сколько оставлять для себя, планируются ли поездки или спокойные дни дома — снижается внутреннее давление и исчезает ощущение, что вы отдыхаете неправильно или не соответствуете чужим ожиданиям.

Шаг 2 — снизьте давление соцсетей.

«Чтобы не усиливать социальное напряжение, можно заранее сократить контакт с источниками сравнения. Самый простой и рабочий способ: убрать иконки соцсетей с главного экрана телефона, спрятав их в папку на втором или третьем экране. Более радикальный вариант — временно разлогиниться или удалить приложение на период праздников. Так исчезает привычка автоматически открывать и скроллить ленту, сравнивать себя с другими и корить за неидеальный отдых», — сказала Сакина.

Шаг 3 — отделите «хочу» от «надо» и спланируйте встречи в своем ритме.

«Новогодние праздники часто перегружены обязательствами: надо съездить, встретиться, использовать время как-то правильно. Полезно заранее разделить планы на две категории — то, что действительно хотите и что делаете из чувства долга или обязательств. Такой фильтр помогает дальше убрать из расписания лишнее и сделать слоеный пирог из «хочу» и «надо», чтобы не перегружаться. Это особенно важно, когда речь идет о встречах. Для одних людей общение с родственниками и друзьями — источник энергии и поддержки. Для других, особенно интровертов, эмоционально насыщенный и иногда утомительный формат. В этом случае стоит планировать встречи с интервалами, не ставить подряд, оставлять время на восстановление и осмысление. Тогда общение снова начинает приносить удовольствие. Тот же принцип работает и для других активностей — коротких туристических поездок, походов в театр, елок, чтения и просмотра фильмов», — считает эксперт.

Шаг 4 — оставьте воздух.

«В длинные новогодние каникулы стоит отказаться от идеи заполнить все время по часам. Хорошая стратегия: выбрать одну ключевую активность на день или даже на несколько, а остальное время оставить спонтанным желаниям. Например, это может быть короткое путешествие без сложного маршрута и плотного графика. Поездка в соседний город поможет переключиться и почувствовать праздник, не превращая отдых в гонку за впечатлениями. Подобный формат даст ощущение насыщенности, но при этом оставляет пространство для восстановления. Чтобы сохранялся воздух, при планировании бывает полезно разделить дни по типу нагрузки: социальные дни — встречи, гости, семейные мероприятия; активные дни — поездки, выходы, события; тихие дни — дом, прогулки, восстановление, без обязательств», — объяснила она.

Шаг 5 — заложите мягкий выход из праздников.

«Последний шаг — не обрывать каникулы резко. Если 12 января сразу превратятся в полноценный рабочий старт, контраст может усилить усталость. Полезно оставить последние день-два без грандиозных активностей: купить себе красивый ежедневник и от руки расписать в нем цели на год, вернуться к привычному режиму сна, спокойно подготовиться к первой рабочей неделе. Такой мягкий переход поможет сохранить приятное послевкусие праздников и снизить стресс после каникул», — резюмировала Сакина.

Ранее россияне рассказали, за что не любят Новый год.