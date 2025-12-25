На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Онищенко: средний возраст рождения первого ребенка в России достиг 31 года
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В России женщины в среднем впервые становятся матерями в возрасте около 31 года. Об этом ТАСС заявил академик РАН, вице-президент Российской академии образования, Геннадий Онищенко.

«У нас средний возраст [рождения] первого ребенка где-то 31 год. Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом», – подчеркнул ученый.

По словам академика, на государственном и региональных уровнях предпринимаются значительные усилия для увеличения количества многодетных семей. Лидерами по показателям рождаемости, добавил он, являются Дагестан, Ингушетия и Москва.

22 декабря зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что 26 субъектов России переломили негативную тенденцию по сокращению рождаемости. По ее словам, Магаданская область лидирует по темпам роста рождаемости. В тройку лидеров также вошли Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

