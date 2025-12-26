В Пензенской области ввели план «Ковер»

План «Ковер» ввели на территории Пензенской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — добавил глава региона.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами был уничтожен 141 беспилотник.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

