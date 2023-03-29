Большинство против: социологи снова выясняют отношение горожан к названию Сталинград

Большинство опрошенных жителей Волгограда предпочитают существующее название города, еще 18% заявили, что выбрали бы Сталинград, а 5% — дореволюционное название Царицын, сообщили социологи из Russian Field. При этом большинство принявших участие в опросе людей моложе 60 лет выступает за сохранение современного названия — Волгоград. Сейчас в городе проходит еще один соцопрос — многодневный, который устроила ветеранская организация. Местные СМИ утверждают, что там «отбраковали» молодых людей и «согнали» бюджетников. «Газета.Ru» разбиралась в опросах общественного мнения в городе на Волге.

Большинство (70%) жителей Волгограда не хотят смены названия города. Об этом говорится в результатах соцопроса компании Russian Field, передает Volgograd.kp.ru.

В опросе, проведенном по телефону, принял участие 1031 волгоградец. У людей спрашивали, как они относятся к возможному переименованию, а также – о возможных причинах пристального внимания властей и СМИ к этой теме.

Если бы руководство региона решило поменять имя города, то 70% выступили бы против. Поддержали бы переименование 25% опрошенных, еще 5% затруднились дать однозначный ответ.

Среди жителей Волгограда старше 60 лет против переименования выступили 52%, за – 44%. Причем показатель поддержки возвращения названия Сталинград в старшей возрастной категории оказался наиболее высоким – по сравнению с другими категориями.

Молодые люди от 18 до 29 лет в большинстве своем против переименования – 76% к 17% за. Волгоградцы в возрасте от 30 до 44 лет также поддерживают существующее название – 77% против переименования, за – 18%. Еще меньше желающих вернуть название Сталинград – в категории 45-59 лет, за — 14%, против – 80%.

close 100% Russian Field

Кроме того, 74% опрошенных заявили, что предпочитают название Волгоград. Еще 18% предпочли Сталинград, а дореволюционное название Царицын – только 5%.

Жителей Волгограда также спрашивали о возможных причинах актуализации вопроса о переименовании. Четверть опрошенных предположила, что это делается для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, еще 24% — что это нужно для «отмывания денег».

Около 23% заявили, что сменить название города могут захотеть «для поднятия уровня патриотизма». По 13% выразили мнение, что сменить название могут, во-первых, для повышения интереса к городу, а во-вторых — «для укрепления боевого духа в ходе СВО».

Одновременно с этим опросом в городе 27 марта начали другой опрос местные общественные деятели, сообщило РИА Новости. Об этом заявил сопредседатель совета по изучению мнения населения, председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

По словам собеседника агентства, опрос проходит на специальных площадках, в том числе в школах и лицеях, но не на улицах.

«Будем делать срез: люди, которые будут представлять коллективы, — ветеранские, педагогические, медицина — и работники предприятий будут представлены», — сказал общественный деятель.

Издание V1.ru сообщает, что на первую встречу-опрос пришли в основном бюджетники. «Мы птицы подневольные, пришли, потому что сказали прийти», — передают журналисты слова участников опроса.

Председатель областной думы Александр Блошкин в ходе своей речи перед собравшимися заявил, что успехи Волгограда как промышленного и культурного центра – это «огромная заслуга имени Сталинград». Он также обратился к журналистам, попросив их выйти из зала и «дать поговорить с людьми по-человечески».

Издание «Блокнот» обратило внимание на то, что

некоторые горожане «заметили ряд странностей в проведении опроса» — якобы молодых горожан «отбраковывали», потому что социологи хотели «услышать положительное мнение пенсионеров [о переименовании]». Однако при этом в городе, кроме телефонного опроса, проходит еще опрос на площадках – с другими организаторами.

Руководитель Russian Field Артемий Введенский в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что проведенный ими соцопрос – сугубо инициатива компании, а масштабный опрос «со странной выборкой» из волгоградцев старшего возраста не имеет к ним отношения.

Он также заявил, что в случае с телефонными опросами операторы могут искать людей пенсионного возраста, поскольку все остальные квоты других возрастных категорий уже закрыты, и люди опрошены.

«Это не касается телефонных опросов, которые проводили Russian Field», — добавил Введенский, отвечая на вопрос о сообщениях СМИ про «отсев» молодежи на опросах.

РБК со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда сообщает, что горадминистрация не организовывала опрос о переименовании города в Сталинград.

«Опрос проводится в соответствии с действующим законодательством. Мэрия Волгограда не имеет отношения к данному вопросу», — сказали в администрации.

В конце января свой опрос провел ВЦИОМ. По его результатам, 67% участников не поддержали переименование города. Среди причин для отказа от этой идеи участники называли большие затраты, напоминание о войне и негативное отношение к Иосифу Сталину. Часть опрошенных назвали переименование вредным и отметили, что «не нужно жить прошлым». Смену названия поддержали 26% респондентов.

Название Царицын город носил с момента своего основания в 1589 году и вплоть до 1925 года. Название Сталинград город носил до 1961 года.