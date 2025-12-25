На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В квартире экс-ректора СПбГУП Запесоцкого провели обыск

«Фонтанка»: у бывшего ректора СПбГУП Запесоцкого прошел обыск по делу о хищении
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В квартире бывшего ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого прошел обыск в рамках расследования дела о предполагаемом хищении 26,9 млн рублей, выделенных на научные изыскания вуза. Об этом Запесоцкий сообщил изданию «Фонтанка».

По словам Запесоцкого, в настоящее время он проходит курс лечения в медицинском учреждении. В его отсутствие, как утверждает экс-ректор, квартиру вскрыли и провели обыск, причем имя его супруги также фигурировало в постановлении на обыск. Запесоцкий сообщил, что у жены изъяли ключи от арендованного автомобиля.

Экс-ректор подчеркивает, что его супруга не имеет отношения к научным исследованиям, поскольку научные работы посвящены социально-трудовой и миграционной тематике, а жена экс-ректора – специалист в области лингвистики.

25 декабря сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в СПбГУП. Сообщалось, что действующее руководство университета не обнаружило доказательств целевого расходования суммы в 26,9 млн рублей в период с марта 2021 года по февраль текущего года. В указанный период должность ректора занимал Александр Запесоцкий.

Ранее Запесоцкий попросил суд отменить иск об отстранении его от поста ректора СПБГУП.

