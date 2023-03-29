«Мы должны избежать катастроф». Как МАГАТЭ хочет защитить Запорожскую АЭС

Новая концепция защиты ЗАЭС подразумевает сужение зоны безопасности вокруг станции по сравнению с той, которая была в прошлом плане, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе поездки на атомную станцию.
«Были и есть различные идеи и концепции, над которыми мы работаем. Ранее мы предлагали создать защитную зону вокруг атомной станции. Работа в процессе. Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально. <…> Я работаю с руководством и в Киеве, и в Москве с целью реализации мер по защите станции»,
— сказал он журналистам.
Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, 29 марта. Вместе с советником гендиректора «Росэнергоатома» Ренатом Карчаа он осмотрел территорию АЭС. Это второй визит Гросси на ЗАЭС. Ранее Гросси заявлял, что хочет лично проверить, как изменилась ситуация с безопасностью с его прошлого визита на ЗАЭС 1 сентября 2022 года.
По словам гендиректора МАГАТЭ, агентство предложило реалистичные меры для решения вопроса безопасности ЗАЭС.
«Я пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами... Мы должны избежать катастроф. Я оптимист и считаю, что это возможно», — сказал он.
Тем не менее, по наблюдениям Гросси, военные действия вокруг ЗАЭС усиливаются. «Очевидно, что ситуация не улучшается», — отметил он.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре, 29 марта 2023 годаРИА Новости
«Мы должны договориться об одной важной вещи — атомная электростанция не должна подвергаться атакам и использоваться для атак в другую сторону. Это лежит в основе концепции, о которой я говорил. Которая должна быть согласована всеми сторонами. Станция не должна быть целью, и на атомной станции не должно находиться тяжелого вооружения. Это то, о чем мы должны договориться», — сказал Гросси.
В состав делегации МАГАТЭ входит 11 человек, включая самого Гросси и трех инспекторов, которые прибыли на станцию для ротации. Делегацию сопровождают семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН. Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что три эксперта из Словакии, Франции и Японии останутся на ЗАЭС примерно на два месяца.
27 марта Гросси побывал на Днепровской ГЭС, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Изменение планов
22 марта Гросси заявил, что концепция демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС более не рассматривается. Идею демилитаризованной зоны вокруг станции МАГАТЭ представило летом прошлого года. В США и на Украине приветствовали этот план, в Кремле его назвали неприемлемым.
Речь идет о прекращении боевых действий в районе станции, отметил он.
«Мы не говорим о демилитаризованной зоне. <…> В зоне активных боевых действий было бы сложно это осуществить, следить за соблюдением [демилитаризованной зоны]. Через одну милю от этой демилитаризованной зоны у нас была бы чрезвычайно милитаризованная зона. Так что мы не рассматриваем это», — заявил он.
Гросси указал, что МАГАТЭ добивается концепции проверяемой приверженности сторон не нападать на АЭС и не использовать ее для планирования атак.
«Это намного более жизнеспособная концепция, чем создание большой демилитаризованной зоны», — добавил он.
Гросси заключил, что в МАГАТЭ не хотят, чтобы вопрос безопасности ЗАЭС становился «политическим футболом».