«Мы должны избежать катастроф». Как МАГАТЭ хочет защитить Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС рассказал о разработке новой концепции защиты станции. По его словам, она предусматривает сужение зоны безопасности вокруг атомного объекта. Гросси отметил, над планом совместно работают специалисты МАГАТЭ, Москва и Киев. По словам Гросси, боевые действия вокруг ЗАЭС усиливаются, а ситуация не улучшается. До этого основной концепцией безопасности считалось создание демилитаризованной зоны, однако на прошлой неделе Гросси заявил, что этот вариант больше не рассматривается.

Новая концепция защиты ЗАЭС подразумевает сужение зоны безопасности вокруг станции по сравнению с той, которая была в прошлом плане, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе поездки на атомную станцию.

«Были и есть различные идеи и концепции, над которыми мы работаем. Ранее мы предлагали создать защитную зону вокруг атомной станции. Работа в процессе. Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально. <…> Я работаю с руководством и в Киеве, и в Москве с целью реализации мер по защите станции»,

— сказал он журналистам.

Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, 29 марта. Вместе с советником гендиректора «Росэнергоатома» Ренатом Карчаа он осмотрел территорию АЭС. Это второй визит Гросси на ЗАЭС. Ранее Гросси заявлял, что хочет лично проверить, как изменилась ситуация с безопасностью с его прошлого визита на ЗАЭС 1 сентября 2022 года.

По словам гендиректора МАГАТЭ, агентство предложило реалистичные меры для решения вопроса безопасности ЗАЭС.

«Я пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами... Мы должны избежать катастроф. Я оптимист и считаю, что это возможно», — сказал он.

Тем не менее, по наблюдениям Гросси, военные действия вокруг ЗАЭС усиливаются. «Очевидно, что ситуация не улучшается», — отметил он.

close 100% Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре, 29 марта 2023 года РИА Новости

«Мы должны договориться об одной важной вещи — атомная электростанция не должна подвергаться атакам и использоваться для атак в другую сторону. Это лежит в основе концепции, о которой я говорил. Которая должна быть согласована всеми сторонами. Станция не должна быть целью, и на атомной станции не должно находиться тяжелого вооружения. Это то, о чем мы должны договориться», — сказал Гросси.

В состав делегации МАГАТЭ входит 11 человек, включая самого Гросси и трех инспекторов, которые прибыли на станцию для ротации. Делегацию сопровождают семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН. Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что три эксперта из Словакии, Франции и Японии останутся на ЗАЭС примерно на два месяца.

27 марта Гросси побывал на Днепровской ГЭС, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Изменение планов

22 марта Гросси заявил, что концепция демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС более не рассматривается. Идею демилитаризованной зоны вокруг станции МАГАТЭ представило летом прошлого года. В США и на Украине приветствовали этот план, в Кремле его назвали неприемлемым.

Речь идет о прекращении боевых действий в районе станции, отметил он.

«Мы не говорим о демилитаризованной зоне. <…> В зоне активных боевых действий было бы сложно это осуществить, следить за соблюдением [демилитаризованной зоны]. Через одну милю от этой демилитаризованной зоны у нас была бы чрезвычайно милитаризованная зона. Так что мы не рассматриваем это», — заявил он.

Гросси указал, что МАГАТЭ добивается концепции проверяемой приверженности сторон не нападать на АЭС и не использовать ее для планирования атак.

«Это намного более жизнеспособная концепция, чем создание большой демилитаризованной зоны», — добавил он.

Гросси заключил, что в МАГАТЭ не хотят, чтобы вопрос безопасности ЗАЭС становился «политическим футболом».