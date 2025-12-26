ВС РФ заняли один из штабов ВСУ в Запорожской области

Российские военные заняли штаб батальона 106 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе. Об этом заявил украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

По его мнению, подобное событие является «громким симптомом системного кризиса» в украинской армии.

Стерненко считает, что систему в текущем состоянии нельзя оставлять, иначе противник будет прорываться не на тактическую глубину, а на оперативно-тактическую.

«Ложь и развал системы управления разрушают нашу армию», — написал блогер.

25 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балцикий сообщил, что российские войска высокими темпами продвигаются в глубину обороны ВСУ, в том числе продолжая бои за город Гуляйполе.

По словам Балицкого, военнослужащие Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Заречное. Подразделения группировки российских войск «Днепр» наступают на Ореховском направлении. Кроме того, в Гуляйполе были уничтожены подземные бункеры украинских формирований.

Ранее Путин заявил, что более половины территории Гуляйполя находится под контролем ВС РФ.