На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ заняли один из штабов ВСУ в Запорожской области

Российские военные заняли штаб ВСУ в Гуляйполе
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные заняли штаб батальона 106 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе. Об этом заявил украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

По его мнению, подобное событие является «громким симптомом системного кризиса» в украинской армии.

Стерненко считает, что систему в текущем состоянии нельзя оставлять, иначе противник будет прорываться не на тактическую глубину, а на оперативно-тактическую.

«Ложь и развал системы управления разрушают нашу армию», — написал блогер.

25 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балцикий сообщил, что российские войска высокими темпами продвигаются в глубину обороны ВСУ, в том числе продолжая бои за город Гуляйполе.

По словам Балицкого, военнослужащие Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Заречное. Подразделения группировки российских войск «Днепр» наступают на Ореховском направлении. Кроме того, в Гуляйполе были уничтожены подземные бункеры украинских формирований.

Ранее Путин заявил, что более половины территории Гуляйполя находится под контролем ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами