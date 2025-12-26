На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Волгоградом прозвучало более 20 взрывов

SHOT: более 20 взрывов прогремело над Волгоградом
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отражают в Волгограде. Более 20 взрывов прогремело над городом, передает телеграм-канал SHOT.

По словам местных жителей, первые взрывы прозвучали после 23:00. Большинство из них прозвучало в Красноармейском районе Волгограда.

В настоящий момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами был уничтожен 141 беспилотник.

Больше всего беспилотников — 62 аппарата — были уничтожены над Брянской областью. 12 дронов сбили над Тульской областью, еще 11 — над Калужской.

На подлете к Москве уничтожили беспилотник.

