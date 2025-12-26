Над Волгоградом прозвучало более 20 взрывов

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отражают в Волгограде. Более 20 взрывов прогремело над городом, передает телеграм-канал SHOT.
По словам местных жителей, первые взрывы прозвучали после 23:00. Большинство из них прозвучало в Красноармейском районе Волгограда.
В настоящий момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
До этого в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами был уничтожен 141 беспилотник.
Больше всего беспилотников — 62 аппарата — были уничтожены над Брянской областью. 12 дронов сбили над Тульской областью, еще 11 — над Калужской.
На подлете к Москве уничтожили беспилотник.