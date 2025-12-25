Мирошник: Украина не сможет прокормить армию в 800 тысяч человек

Украина не сможет прокормить армию в 800 тыс. человек. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в мирном плане, который обсуждается в настоящее время на переговорах между Украиной, США и Россией, один из 20 пунктов предполагает, что за украинской стороной будет закреплено право на 800-тысячную армию в мирное время.

«Какая армия для Украины в 800 тысяч человек? То есть априори этот подход означает одну простую вещь: это армия, которую не сможет прокормить Украина», — считает Мирошник.

По его мнению, эту армию «будет кормить кто-то другой», и он «будет ею пользоваться для того, чтобы наносить удары по России».

В первоначальной версии мирного плана численность ВСУ, по данным FT, предлагалось сократить до 600 тысяч человек, но европейские страны не согласились с этим пунктом, посчитав, что это сделает страну «уязвимой для будущих нападений».

Ранее Зеленский сообщил, что Украина не сможет сама финансировать армию в 800 тысяч человек.