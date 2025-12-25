На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мирошник считает, что 800-тысячную армию Украины «будет кормить кто-то другой»

Мирошник: Украина не сможет прокормить армию в 800 тысяч человек
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Украина не сможет прокормить армию в 800 тыс. человек. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в мирном плане, который обсуждается в настоящее время на переговорах между Украиной, США и Россией, один из 20 пунктов предполагает, что за украинской стороной будет закреплено право на 800-тысячную армию в мирное время.

«Какая армия для Украины в 800 тысяч человек? То есть априори этот подход означает одну простую вещь: это армия, которую не сможет прокормить Украина», — считает Мирошник.

По его мнению, эту армию «будет кормить кто-то другой», и он «будет ею пользоваться для того, чтобы наносить удары по России».

В первоначальной версии мирного плана численность ВСУ, по данным FT, предлагалось сократить до 600 тысяч человек, но европейские страны не согласились с этим пунктом, посчитав, что это сделает страну «уязвимой для будущих нападений».

Ранее Зеленский сообщил, что Украина не сможет сама финансировать армию в 800 тысяч человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами