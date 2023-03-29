«Оскорбление чувств верующих». Почему полиция ищет Толоконникову*

МВД объявило в розыск одну из участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову. Ее разыскивают на основании статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. В марте СК РФ завел против активистки новое дело – из-за публикаций в соцсетях. Толоконникова уже несколько лет не живет в России. Против других участников группы также были возбуждены различные уголовные дела.

Карточка с данными соосновательницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана в РФ иностранным агентом) опубликована в базе розыска МВД РФ. Как сообщается на сайте, россиянку разыскивают на основании статьи УК.

В марте против Толоконниковой возбудили новое уголовное дело – СК РФ завел его по части 1 статьи 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих». Дело завели после публикаций активистки в ее соцсетях.

В России Толоконниковой может грозить либо лишение свободы на срок до 1 года, либо штраф до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы.

При этом Толоконникова уже несколько лет как не живет в России – по словам юриста Павла Чикова (признан в РФ иностранным агентом), она переехала в США.

В 2012 году Надежду Толоконникову и двух других участниц Pussy Riot – Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – приговорили к двум годам колонии за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. На свободу активистки вышли в 2013 году по амнистии.

После начала СВО на Украине МВД РФ уже объявляло в розыск других участниц Pussy Riot. 16 мая в базе розыска ведомства появилась карточка с данными депутата Басманного муниципального округа Люси Штейн. На нее было заведено уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ. 27 марта 2022 Штейн, заявили в суде, оставила в Twitter комментарии, в которых «под видом достоверных сведений разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил РФ военных преступлений».

В 2021 году Штейн осудили по «санитарному делу» — за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированных акций протеста в Москве.

Суд ограничил свободу Штейн сроком на 1 год.

Участница Pussy Riot Мария Алехина также была объявлена в розыск МВД РФ – в апреле минувшего года. Она также до этого была осуждена по «санитарному делу», отправлена под домашний арест – но сбежала из-под него, срезав электронный браслет с ноги и покинув Российскую Федерацию.

В январе 2023 года участника арт-группы «Война», основателя «Медиазоны» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом) также объявили в розыск. «Верзилов нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. <...> В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск», — сообщили в Басманном суде.

В России Верзилова обвиняют в нарушении ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства). Адвокат активиста Леонид Соловьев ранее уточнял, что у его подзащитного действительно есть второе гражданство — Канады.

Верзилов был одним из организаторов акции в храме Христа Спасителя в Москве, когда несколько участниц Pussy Riot исполнили панк-молебен.