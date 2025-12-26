Москалькова рассказала, на какую тему к ней поступает больше всего обращений

Большинство обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ по уголовному процессу касаются отказов в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью радио «Комсомольская правда».

«Наиболее уязвимая категория — те, кого не допускают в процесс, это жертвы преступлений, которым отказывают в возбуждении уголовного дела. У меня на первом месте количество этих обращений по уголовному процессу», — сказала она, отметив, что в 2024 году прокуроры по инициативе ее аппарата отменили 400 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Москалькова подчеркнула, что на сегодняшний день проблема состоит в том, что после отмены соответствующих постановлений проводится доследственная проверка, однако вновь выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В сентябре омбудсмен сообщила, что вопросы о качестве и стоимости услуг ЖКХ лидируют среди обращений в ее аппарат.

Ранее в России предложили ввести омбудсмена по недвижимости после скандала с Долиной.